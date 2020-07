Parenzo tenta di incastrare la Lega? E Cacciari lo fulmina in tempo record: "In uno Stato sono più pericolosi gli incapaci dei ladri" (Di sabato 25 luglio 2020) Massimo Cacciari spiazza David Parenzo. A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Parenzo, per l'appunto, e Luca Telese, si parla dell'indagine sui camici che vede indagato Attilio Fontana. E proprio su questo Cacciari stupisce tutti: "Formigoni ha rubato e allora? Magari ha governato bene - ha esordito l'ex sindaco di Venezia colpendo dritto dritto al cuore di Parenzo -. In uno Stato sono più pericolosi i ladri o gli incapaci? Bisogna essere realisti a questo mondo", ha tuonato il filosofo. Immediato l'intervento di Parenzo che dice: "Entrambi sono pericolosi". Poi torna a prendere la parola Massimo ... Leggi su liberoquotidiano

