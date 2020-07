Omicidio Mollicone: a giudizio 5 indagati. 19 anni di inchieste e depistaggi (Di sabato 25 luglio 2020) Tutti a processo. I cinque indagati per l'Omicidio di Serena Mollicone sono stati rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce. Il processo si svolgerà a partire dal 15 gennaio prossimo. A dover rispondere nel processo in Corte d'Assise di Omicidio volontario e occultamento di cadavere saranno l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna e il figlio Marco. Sotto processo anche l'ex vice comandante della stazione di Arce, il luogotenente Vincenzo Quatrale, e l'appuntato Francesco Suprano. Il Gup ha accolto le richieste avanzate dal pubblico ministero Maria Beatrice Siravo e dagli avvocati della parte civile, De Santis, Salera, Nardoni, Castellucci che rappresentano i familiari di Serena Mollicone e Santino ... Leggi su agi

rubio_chef : Non sono i vermi a far marcire le mele, ma chi ce li lascia dentro nonostante tutto #leFDOvannoRIFORMATE #FDO - Agenzia_Ansa : Rinviati a giudizio tre carabinieri per l'omicidio della studentessa Serena Mollicone, trovata morta vicino ad Arce… - fanpage : Omicidio Serena Mollicone, i Mottola rinviati a giudizio: saranno processati - giap87625642 : RT @fanpage: Omicidio Serena Mollicone, i Mottola rinviati a giudizio: saranno processati - batticinque : RT @francofontana43: “Mele marce”: piove sul bagnato Omicidio Serena Mollicone A processo tre carabinieri @ildubbionews -