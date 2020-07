Milano, riempie il carrello con 3 televisori, 7 bottiglie di gin e 12 pacchi di caffè. Poi esce senza pagare (Di sabato 25 luglio 2020) Ieri sera, gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni per tentato furto aggravato. Poco prima l'uomo, in compagnia di una donna e un bambino di circa 6 anni,... Leggi su leggo

È Milano ma pare Venezia: la rassegnata normalità dei quartieri colpiti dalle esondazioni del Seveso

"Scusi devo passare con il cane, mi mette mica una passerella?". Il tono è tra l'annoiato e il sarcastico. A parlare è un uomo di mezza età che porta al guinzaglio un meticcio tutto inzuppato. Si rivo ...

