Lukaku e Sanchez affondano il Genoa | Inter a -4 dalla Juve ma aumentano i rimpianti Scudetto

L'Inter di Antonio Conte supera il Genoa di Davide Nicola per 3-0, e si porta a -4 dalla Juventus in campo domani con la Sampdoria. Il successo di Marassi alimenta i rimpianti dei nerazzurri per lo Scudetto che sembra lontanissimo ormai a 180' dalla fine del campionato. Stasera la squadra nerazzurra ha gestito la partita passando in vantaggio con gol di Lukaku nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Conte ha fatto sfogare gli avversari mai precisi sotto porta e li ha tramortiti con Sanchez e ancora Lukaku a pochi minuti dalla fine.IL MATCHcaption id="attachment 997205" align="alignnone" width="594" Behrami Eriksen (getty images)/captionLa prima occasione della gara è stata ...

Al Ferraris i nerazzurri conquistano i tre punti grazie ai suoi due attaccanti più in forma, Lukaku e Sanchez. Al 34' il centravanti belga sovrasta Zapata e infila di testa la porta di Perin. Nel ...

