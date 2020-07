L’indagine sui camici è partita dopo la segnalazione sul bonifico fallito di Fontana al cognato dal conto in Svizzera (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 luglio)Alla vicenda dei camici che vede ora indagato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per «frode in pubbliche forniture» si aggiunge il caso di un bonifico sospetto da un conto in Svizzera dello stesso governatore diretto a suo cognato Andrea Dini, anche lui indagato dalla procura di Milano, ma bloccato e segnalato a Banca d’Italia. Come riporta Luigi Ferrarella sul Corriere, il tentato versamento da 250 mila euro risale al 19 maggio scorso, cinque giorni dopo l’intervista di Fontana a Report a cui provò a dare una spiegazione sulla fornitura alla Regione Lombardia da oltre mezzo milione di euro per 75 mila camici e 7 mila set sanitari ... Leggi su open.online

ManlioDS : Mentre #Conte torna in #Italia con 209 miliardi per gli italiani, la Guardia di Finanza sequestra documenti in… - CriSStraits : Come SSalvini tenta di buttarla in caciara sui camici di Regione Lombardia e l’indagine su Attilio Fontana 'Regala… - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Come Salvini tenta di buttarla in caciara sui camici di Regione Lombardia e l’indagine su Attilio Fontana - una_su_zero : RT @Miti_Vigliero: Come Salvini tenta di buttarla in caciara sui camici di Regione Lombardia e l’indagine su Attilio Fontana - AleSalvi12 : RT @Miti_Vigliero: Come Salvini tenta di buttarla in caciara sui camici di Regione Lombardia e l’indagine su Attilio Fontana -

