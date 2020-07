Lieberman, ballo tragico in sei atti nella New York degli anni ’80 (Di domenica 26 luglio 2020) Nonostante negli ultimi anni la crime fiction sia migrata in gran parte sugli schermi televisivi – soprattutto grazie a serie di qualità come True Detective –, il romanzo poliziesco statunitense continua a godere di straordinaria vitalità in Italia, lo dimostra il successo delle opere più recenti di veterani quali James Ellroy e Don Winslow. Non stupisce quindi che un maestro del noir americano come Herbert Lieberman, molto apprezzato in Francia ma di fatto sconosciuto in America, venga riscoperto e proposto … Continua L'articolo Lieberman, ballo tragico in sei atti nella New York degli anni ’80 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Lieberman ballo Lieberman, ballo tragico in sei atti nella New York degli anni '80 Il Manifesto Lieberman, ballo tragico in sei atti nella New York degli anni ’80

Nonostante negli ultimi anni la crime fiction sia migrata in gran parte sugli schermi televisivi – soprattutto grazie a serie di qualità come True Detective –, il romanzo poliziesco statunitense conti ...

Nonostante negli ultimi anni la crime fiction sia migrata in gran parte sugli schermi televisivi – soprattutto grazie a serie di qualità come True Detective –, il romanzo poliziesco statunitense conti ...