Le prime pagine di oggi (Di sabato 25 luglio 2020) Si parla di Fondo per la ripresa e MES, dei carabinieri arrestati a Piacenza, del nuovo ricovero di Zanardi, e della moschea di Santa Sofia a Istanbul Leggi su ilpost

DiMarzio : #Buonanotte con le #PrimePagine e i titoli sportivi dei quotidiani in edicola domattina - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - nicolettamart14 : RT @RaiNews: I giornali in edicola nella nostra #foto #rassegnastampa #news - FiorentinaUno : RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani sportivi - passione_inter : ?? #RassegnaStampa - Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato #25luglio -