Lazio, Acerbi: “Obiettivi raggiunti. Siamo una grande squadra” (Di sabato 25 luglio 2020) “Ci eravamo prefissati degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. Siamo una grande squadra“. Lo ha dichiarato Francesco Acerbi, difensore della Lazio, sul proprio profilo Facebook a proposito della stagione che vede i biancocelesti attualmente a quota settantadue punti in classifica e con la qualificazione in Champions League in tasca. Per Acerbi due gol e due assist in trentatré presenze in questa Serie A 2019/2020. LA FOTO Ci eravamo prefissati degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. 🦅Siamo una grande squadra🤍💙#Ace#Acerbi#CMonEagles pic.twitter.com/jZ7LLCZReW — Francesco Acerbi (@Acerbi Fra) July 25, 2020 Leggi su sportface

