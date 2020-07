Kill ‘Em All dei Metallica compie 37 anni e ci prende ancora a martellate sui denti (Di sabato 25 luglio 2020) Pensare che Kill 'Em All dei Metallica fosse il prodotto di quattro sbarbati che volevano fare casino e dire la loro quando gli zarri borchiati si erano già imposti sulla scena, oggi, fa un certo effetto. Eppure James Hetfield era già un uomo orchestra: riusciva a coordinare canto e riff seguito dalla batteria scoordinata ma pesante di Lars Ulrich, e probabilmente proprio a Ulrich dobbiamo il sound grezzo che ne venne fuori. Kill 'Em All dei Metallica è il prodotto più violento dei Four Horsemen, definiti in questo modo proprio grazie alla traccia omonima presente nel disco. Erano i tempi in cui la scena metal e punk era dominata dai Judas Priest e dai Motorhead e i Metallica, che poco prima delle registrazioni ospitavano ancora Dave Mustaine alla ... Leggi su optimagazine

