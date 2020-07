Il medico che salvò Alex Zanardi: "Non disperiamo, instabilità può durare un anno" (Di sabato 25 luglio 2020) “In questi casi, l’evoluzione clinica procede in un modo che definiamo ondulatorio, con riprese che vanno oltre le più ottimistiche aspettative e peggioramenti improvvisi che possono lasciare sconcertati” e allora, “non bisogna esagerare con l’ottimismo ma allo stesso tempo neppure cadere nel peggior pessimismo se Alex ha avuto un aggravamento ed è tornato in terapia intensiva. Passaggi del genere potrebbero accadere ancora per un anno, la letteratura scientifica ce lo insegna”. A dirlo in un colloquio con il Corriere della Sera è Robusto Biagioni, il medico di emergenza e responsabile del 118 della zona di Grosseto che ha prestato soccorso ad Alex Zanardi dopo l’incidente arrivando con l’elisoccorso.“I pazienti ... Leggi su huffingtonpost

