Genoa-Inter, Conte: “I numeri parlano chiaro, i ragazzi stanno dando il massimo” (Di sabato 25 luglio 2020) Antonio Conte nel post partita di Genoa-Inter, match della trenataseiesima giornata di Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vinto contro il Genoa per 3 a 0 e valevole per la sedicesima giornata di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘Marassi’ ai microfoni di Sky Sport. Dal punto di vista dei numeri, il secondo posto non è così male…“No, il problema però è vedere come si vede il bicchiere. Io penso che nell’ultimo periodo, non so per quale motivo, si è sempre voluto vederlo vuoto. Però ci sono che numeri parlano chiaro, questi ragazzi ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - SkySport : GENOA-INTER 0-3 Risultato finale ? ? #Lukaku (34') ? #Sanchez (83') ? #Lukaku (90+3') ?? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Dopo due pareggi, il ritorno al successo: tutte le immagini di #GenoaInter! ?? Guarda qui la galle… - tomynonno : RT @Corriere: Genoa-Inter 0-3: doppio Lukaku e Sanchez per il sorpasso all’Atalanta, liguri non ancora salvi -