Gattuso: “Oggi ho rivisto il veleno. Il fuorigioco fa parte del gioco” (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato della vittoria sul Sassuolo ai microfoni di DAZN. Queste le parole del tecnico: “Quando crei nove palle gol e il primo tempo poteva finire con due o tre gol di scarto, non puoi essere contento. Per quello che creiamo facciamo troppo poco e subiamo tanti gol. Ci sta di poter rischiare, ma a livello qualitativo creiamo tanto. Non è vero che è stata una partita 50 e 50, io dalla panchina ho visto un’altra partita. Poi non si possono paragonare le nostre palle gol con quelle del Sassuolo, anche perché il fuorigioco fa parte del gioco. Giocare questo tipo di calcio non è facile, bisogna diventare una squadra pensante e che occupi gli spazi nel modo corretto. Dobbiamo starci con la testa. Oggi abbiamo affrontato una squadra che ha messo in ... Leggi su alfredopedulla

