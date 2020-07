Fontana indagato, Salvini all'assalto dei pm: giustizia a orologeria stile Palamara (Di sabato 25 luglio 2020) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana risulta sotto inchiesta per la fornitura della società gestita dal cognato. Per il leader della Lega Matteo Salvini si tratta della solita giustizia a orologeria: Fontana è "indagato perché un'azienda ha regalato migliaia di camici ai medici lombardi. Ma vi pare normale? La Lombardia, le sue istituzioni, i suoi medici, le sue aziende e i suoi morti meritano rispetto. Malagiustizia a senso unico e 'alla Palamara', non se ne può più", ha dichiarato il senatore del Carroccio. "Ne abbiamo abbastanza di queste indagini a orologeria e a senso unico. La Lombardia, i suoi morti e le sue istituzioni meritano rispetto, siamo stufi", ribadisce il leader della ... Leggi su iltempo

