Everton, Ancelotti: “Stagione strana ma bilancio positivo. Sento molta responsabilità e in futuro…” (Di sabato 25 luglio 2020) Carlo Ancelotti non ha dubbi sulla volontà di proseguire la sua avventura alla guida dell’Everton. Il tecnico di Reggiolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del primo anno alla guida dei Toffees e dei progetti per il futuro. Tante ambizioni ma anche molte responsabilità per il mister italiano.Ancelotti: "Spero questo progetti duri a lungo"caption id="attachment 908343" align="alignnone" width="597" Ancelotti (getty images)/captionArrivato all'ultima sfida di campionato per questa stagione, Ancelotti guarda già avanti e pensa al futuro: "Mi Sento parte di questo progetto che per me è iniziato a dicembre e che spero continui a lungo, non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera, ma mi piacerebbe poterlo fare qui: il Liverpool per arrivare ... Leggi su itasportpress

UgoBaroni : RT @SkySport: Everton, Ancelotti: 'Voglio portare avanti questo progetto a lungo' - JB32EFC : RT @DiMarzio: #Everton, #Ancelotti: 'Voglio far parte di questo progetto a lungo' - DiMarzio : #Everton, #Ancelotti: 'Voglio far parte di questo progetto a lungo' - napolista : Gattuso non vede Allan, Ancelotti lo riprenderebbe. L’Everton pronto a offrire 20 milioni Non rientra più nei pian… - sportli26181512 : Everton, Ancelotti: 'Voglio portare avanti questo progetto a lungo': L'allenatore dell'Everton a Sky Sport: 'Mi sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Everton Ancelotti Everton, Ancelotti: "Voglio portare avanti questo progetto a lungo" Sky Sport Everton, Ancelotti: "Voglio portare avanti questo progetto a lungo"

L'allenatore dell'Everton a Sky Sport: "Mi sento parte di questo progetto e mi piacerebbe portarlo avanti per lungo tempo. È stata una stagione strana, ma il bilancio è positivo. Mercato? Nessuna rivo ...

Napoli: bloccato Gabriel, ecco il prezzo di Koulibaly

Koulibaly promette fedeltà al Napoli e De Laurentiis tiene duro: il presidente ha rifiutato un'offerta da 65 milioni di euro del Manchester City per il difensor ...

L'allenatore dell'Everton a Sky Sport: "Mi sento parte di questo progetto e mi piacerebbe portarlo avanti per lungo tempo. È stata una stagione strana, ma il bilancio è positivo. Mercato? Nessuna rivo ...Koulibaly promette fedeltà al Napoli e De Laurentiis tiene duro: il presidente ha rifiutato un'offerta da 65 milioni di euro del Manchester City per il difensor ...