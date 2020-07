Come vendere lo smartphone usato tramite Amazon (Di sabato 25 luglio 2020) Quando si cambia il proprio dispositivo mobile, acquistando un modello successivo o più performante, si tende a vendere quello di cui ci si vuole disfare. Le opzioni per immettere in commercio uno smartphone usato sono variabili: si può portare in un negozio oppure avvalersi di appositi spazi online. Anche Amazon, il colosso dell’e-commerce, ha messo a disposizione degli utenti la possibilità di vendere i propri device inutilizzati. Amazon ha lanciato da poco un’iniziativa molto speciale, dedicata al mondo degli smartphone. Arriverà infatti, il nuovo servizio Recommerce, che permette agli utenti di vendere il proprio smartphone in cambio di rimborsi. La notizia è stata comunicata da ... Leggi su quotidianpost

Susy484 : RT @DSantanche: Achille Lauro, come chi ha poco da dire, per vendere dischi deve costruire pubblicità-scandalo. Ed ecco l’ennesimo a sputar… - napolandia_napo : @SassuoloUS solo con il Napoli fate sempre i difficili quando si tratta di vendere,prezzi fuori mercato e dispettuc… - GiulioIvano : RT @DSantanche: Achille Lauro, come chi ha poco da dire, per vendere dischi deve costruire pubblicità-scandalo. Ed ecco l’ennesimo a sputar… - emanuelarizzier : RT @DSantanche: Achille Lauro, come chi ha poco da dire, per vendere dischi deve costruire pubblicità-scandalo. Ed ecco l’ennesimo a sputar… - SimoneCaramanno : #smm Narcotrafficanti esperti o spacciatori alle prime armi: sono i protagonisti di diverse produzioni. L’ultima in… -

Ultime Notizie dalla rete : Come vendere Come vendere droga online 2: recensione serie Netflix Cinematographe.it - FilmIsNow Empolissima sotto le stelle, come cambia la viabilità

Martedì 28 luglio 2020, il centro della Città di Empoli, ospiterà la fiera mercato promozionale ‘Empolissima By Night 2020’. Sarà una ‘Empolissima sotto le stelle’ organizzata seguendo le misure anti ...

Vende alcolici a tre minorenni: titolare di un bar scoperto dalla Polizia, sequestrate bottiglie

Ha venduto alcolici a tre minorenni, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia amministrativa della Questura e della Municipale, impegnati nei servizi di controllo della movida del centro storico ...

Martedì 28 luglio 2020, il centro della Città di Empoli, ospiterà la fiera mercato promozionale ‘Empolissima By Night 2020’. Sarà una ‘Empolissima sotto le stelle’ organizzata seguendo le misure anti ...Ha venduto alcolici a tre minorenni, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia amministrativa della Questura e della Municipale, impegnati nei servizi di controllo della movida del centro storico ...