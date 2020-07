Ciccopiedi (Fi): “Il duo tragico Mastella-De Luca specula sulla paura con multe e chiusure locali” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “In un momento drammatico come quello in cui viviamo, dove vi è una crisi economica come mai si è vista prima, assistiamo sconcertati alle mosse elettorali di De Luca e Mastella che per capitalizzare consenso evocano il rischio Covid giocando a fare gli sceriffi. È una gara a chi la spara più grossa! De Luca multa chi non usa la mascherina al chiuso con mille euro e Mastella rilancia con l’obbligo di mascherina anche all’aperto! De Luca minaccia provvedimenti contro la movida e Mastella chiude i locali. Insomma, non c’è limite al peggio, ci si accanisce contro le imprese e i cittadini, che con fatica tirano avanti cercando di alimentare una paura immotivata, ... Leggi su anteprima24

