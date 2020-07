Brescia Parma 1-1 LIVE: gol di Darmian, pareggio immediato di Dessena (Di sabato 25 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Parma si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Parma 1-1 MOVIOLA 62′ Gol di Dessena – Errore di Sepe in impostazione, Dessena recupera palla al limite dell’area, scambia con Torregrossa e batte il portiere avversario. Gol dell’ex. 59′ Gol di Darmian – Gervinho imbecca Kulusevski che dalla destra mette al centro, con il destro, per Darmian che da pochi passi non sbaglia, portando in vantaggio ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #BresciaParma, il VIDEO del GOL di #Darmian - kadirbetting : Brescia - Parma Calcio 1913 S.R.L. 2.5 alt riskli, 3.5 alt kale 1.33 oran #INPLAY #LiveBet - kipur112 : Brescia 0-1 Parma 59' Matteo Darmian - SimpleProwess : RT @Gazzetta_it: Gol! Brescia - Parma 1-1, rete di Dessena D. (BRE) - danalloydthomas : RT @Gazzetta_it: Gol! Brescia - Parma 0-1, rete di Darmian M. (PAR) -