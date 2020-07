Bologna, Mihajlovic: “Se a settembre ancora senza tifosi, preferirei non giocare” (Di sabato 25 luglio 2020) “Il Lecce verrà qui con voglia di fare. È importante non sottovalutarli e sbagliare atteggiamento. Se pensiamo di vincere perché loro sulla carta sono meno forti di noi non succederà. Dobbiamo cercare di fare punti“. Queste le parole di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, alla vigilia del match di campionato contro i giallorossi di Liverani. Mihajlovic si è detto soddisfatto della stagione disputata dalla sua squadra, ma vuole vedere una squadra concentrata anche nelle partite casalinghe, punto debole in questo campionato: “Bilancio? Nonostante tutto, tra la mia malattia e lockdown, abbiamo fatto un salto di qualità rispetto allo scorso anno, stando sempre nella parte sinistra della classifica e salvandoci con largo anticipo. Quello che è andato mano bene sono ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - FBiasin : Ieri sera a @RadioSportiva nel pre #MilanBologna: 'Credo che il #Bologna con il #Milan se la giocherà alla grande… - sportface2016 : #Bologna, le parole di Sinisa #Mihajlovic alla vigilia del match contro il #Lecce #calcio #SerieA - 1000Cuori : ??#BolognaFC - Conferenza stampa pre #BFCLecce. #Mihajlovic: “Domani non dobbiamo sottovalutare l'avversario. Juwar… - bologna_sport : ???? #BFCLecce: la conferenza pre-partita di Sinisa #Mihajlovic ?? -