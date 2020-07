Bollette elettriche in crescita nell’Ue. In Italia prezzo gas sopra la media (Di sabato 25 luglio 2020) Aumentano le Bollette elettriche in tutta l’Eurozona, con l’Italia ulteriormente gravata da imposte e oneri di rete. Consumi di gas in crescita e prezzi Italiani più alti della media Ue per i clienti domestici. Quasi 12 miliardi di investimenti nel settore idrico, sostenuti in parte con i 312 euro della spesa media annua della famiglia tipo e in parte con risorse pubbliche, per fronteggiare la perdita media del 43% di acqua dagli acquedotti. Infine, sul fronte dei rifiuti vi è un universo frammentato – che conta oltre 6.500 operatori e 1.334 enti territorialmente competenti – caratterizzato da differenze di prezzo tra aree geografiche. Questa, in sintesi, la fotografia dei servizi pubblici del ... Leggi su quifinanza

