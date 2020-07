Ascierto su De Luca: «Necessarie decisioni drastiche anche se impopolari» (Di sabato 25 luglio 2020) Non c’è ancora una posizione unica da parte di medici e scienziati sul coronavirus e sul quanto sia ancora pericoloso in questo momento. Oggi sulle pagine di Repubblica il dottor Ascierto, il medico del Pascale che è stato da subito molto attivo nella lotta al virus, ha spiegato «Non c’è e non può esserci alcun rompete le righe. Il virus è ancora in circolazione. Pericoloso come prima. E non è vero che ha perso la sua forza nel corso di questi mesi». Ascierto si raccomanda «Abbiamo fatto sacrifici importanti. Non dobbiamo vanificarli adesso» E commenta la stretta imposta ancora ieri dal governatore De Luca – che ha appena firmato una nuova delibera che contiene provvedimenti volti a limitare il contagio – «dinanzi all’incremento di ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Ascierto su #DeLuca: «Necessarie decisioni drastiche anche se impopolari» Su Repubblica ha commentato l’aumento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascierto Luca Coronavirus, Ascierto: "Virus in circolazione e sempre pericoloso, se aumentano i casi in arrivo decisioni drastiche!" CalcioNapoli24 Sui Sentieri degli Dei: Gazzè, Ruggeri, Sepe e tanti altri ospiti per l'edizione 2020 del Festival

La Cultura si riorganizza e dal digitale torna alla sua dimensione dal vivo. E così Agerola, tra i comuni italiani Covid-free e per questo elogiata anche dallo scrittore Erri De Luca, fa ripartire il ...

Napoli, San Carlo:prova della Tosca al Plebiscito nella grande notte dedicata ai medici-eroi anti Covid

Una “Generale” che vale quanto una ouverture. Se non di più. È stasera che il San Carlo inaugura la sua stagione lirica, con le prove di “Tosca”. Lo fa all’aperto, alle 21, nella meraviglia dell’emici ...

La Cultura si riorganizza e dal digitale torna alla sua dimensione dal vivo. E così Agerola, tra i comuni italiani Covid-free e per questo elogiata anche dallo scrittore Erri De Luca, fa ripartire il ...Una “Generale” che vale quanto una ouverture. Se non di più. È stasera che il San Carlo inaugura la sua stagione lirica, con le prove di “Tosca”. Lo fa all’aperto, alle 21, nella meraviglia dell’emici ...