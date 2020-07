Anand, la nuova profezia del 14enne: “Il prossimo inverno ci sarà una nuova catastrofe” (Di sabato 25 luglio 2020) Notizia certificata e riportata da il fatto quotidiano che riporta quanto segue: Ha 14 anni ma nonostante la giovane età ha già un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica ed è un astrologo di fama internazionale: i suoi studi e la sua preparazione su molti temi sono il motivo per cui molti si fidano di lui e delle sue rivelazioni. Si chiama Abhigya Anand, ha 14 anni ma nonostante la giovane età ha già un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica ed è un astrologo di fama internazionale: i suoi studi e la sua preparazione su molti temi sono il motivo per cui molti si fidano di lui e delle sue rivelazioni. (Continua...) Il ragazzo aveva predetto nei mesi scorsi non solo la pandemia di coronavirus – dicendo già nel 2019 che una terribile malattia che si sarebbe diffusa in ... Leggi su howtodofor

