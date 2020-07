Tutto su Italexit, il primo partito che vuole portare l’Italia fuori dall’euro (Di venerdì 24 luglio 2020) Un partito al di là della destra e della sinistra, ma che a differenza dei predecessori giura di mantenersi fedele a questo precetto. E con una sola ragion d’essere, portare l’Italia e gli italiani fuori dall’euro e dall’Unione Europea. Viene annunciato così, dopo mesi di voci di corridoio, la nuova creazione dell’ex senatore pentastellato Gianluigi Paragone. Ha un nome scontato: Italexit. A fargli compagnia durante la presentazione alla Camera dei Deputati il 23 luglio c’era la prima candidata: Monica Lozzi, presidente del VII municipio di Roma, che poche ore prima aveva lasciato il Movimento 5 stelle e correrà come sindaco della Capitale. Il partito di Beppe Grillo che ha raggiunto il 32 per cento alle elezioni generali del ... Leggi su wired

ilfoglio_it : Ecco di cosa parliamo quando parliamo di Italexit, la nuova creatura sovranista di Gianluigi Paragone, presentata o… - MalkiZadeq : @Adnkronos Considerando che i 5s hanno fatto campagna elettorale sulla #Italexit per poi rimangiarsi tutto un attim… - alfonso_unial : #Italexit con Paragone. E' tutto un programma. - sconosciutavera : Quando non hai più fiducia nell’EU ma puoi ancora sperare che crolli tutto #Italexit - macri9095 : @ITALEXIT_noeuro Tutto può essere, ma aspettiamo un attimo riguardo al covid, c è troppo fermento ancora in giro....?? -