Trans uccisa in via Plana, c'è un fermo: è un 42enne impiegato in banca (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 luglio 2020 - E' stato individuato e fermato dai carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Emanuel Alves Rabacchi, il Transessuale brasiliano di 45anni ucciso il 20 luglio ... Leggi su ilgiorno

fattoquotidiano : Trans uccisa a Milano con 50 coltellate, fermato il sospetto assassino. È accusato di omicidio e strage - MonicaCirinna : Ieri ore 19.30 @TgrLombardia dà così notizia della #transessuale uccisa a #Milano. Nessun rispetto per… - infoitinterno : Trans uccisa in casa con 80 coltellate a Milano, fermato l’omicida: è accusato anche di strage - infoitinterno : Trans uccisa a Milano con 50 coltellate, fermato il sospetto assassino. È accusato di omicidio e strage - infoitinterno : Milano, trans uccisa con oltre 50 coltellate: fermato un 42enne -