Taraji P. Henson lavora allo spinoff di Empire su Cookie – Notizie del 24 luglio

Notizie serie tv del 24 luglio: Taraji P. Henson prepara uno spinoff di Empire su Cookie Notizie serie tv 24 luglio – La pandemia avrà tagliato il finale vero e proprio di Empire e chissà se prima o poi sarà girato, ma il mondo della serie tv potrebbe non chiudersi qui. Taraji P. Henson travolgente protagonista della serie nei panni di Cookie ha appena firmato un accordo con 20th Century Fox Tv e starebbe lavorando a uno spinoff della serie incentrato sul suo personaggio. Lo spinoff su Cookie di Empire è un argomento su cui da tempo si ragiona dalle ...

Empire: Lo spin-off su Cookie ufficialmente in sviluppo alla FOX

Taraji P. Henson riprenderà il suo ruolo e ne sarà la produttrice esecutiva. La complicata ma intonata storia dei Lyon potrebbe non essere giunta al capolinea, dopo tutto. Appena tre mesi dopo la conc ...

