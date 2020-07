Super ondata di CALDO rovente a fine luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Abbiamo parlato di una possibile chiusura di luglio col botto, in effetti se dovessimo dar credito alle ultime notizie meteo climatiche provenienti dai modelli previsionali i botti ci sarebbero eccome. Rispetto a quanto scritto 24 ore fa dobbiamo però riportarvi alcune novità essenziali. Possiamo riassumerle così: CALDO ovunque. Anzi, gran CALDO ovunque, perché come avrete modo di apprezzare dalla mappa allegata le anomalie termiche attese saranno importanti. Per chi ha letto l’articolo di ieri, riguardante appunto i botti di fine mese, non sarà difficile cogliere le novità mentre per chi non avesse avuto modo di farlo vi diciamo che il peggioramento del Nord Italia è stato cancellato. fine luglio, conferme su ... Leggi su meteogiornale

