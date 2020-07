Spadafora: “Gli stadi riapriranno ma non sarà come prima” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGli stadi riapriranno a settembre ma guai a pensare che tutto tornerà subito alla normalità. E’ questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Vincenzo Spadafora. Il Ministro dello Sport ha rilasciato un’intervista al Giornale Radio Rai, parlando del futuro degli impianti italiani. “A settembre tifosi di nuovo allo stadio“, è l’annuncio del ministro che fa ben sperare i sostenitori delle varie compagini. L’emergenza, però, non è ancora finita e allora bisognerà fare i conti con delle limitazioni: “Il ritorno avverrà nel rispetto delle necessarie precauzioni e se la curva epidemiologica ce lo consentirà. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma ... Leggi su anteprima24

