Spaccio di eroina, 5 arresti di Gdf tra Fvg e Veneto (Di venerdì 24 luglio 2020) La Guardia di Finanza di Pordenone ha eseguito nelle scorse ore cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di quattro cittadini italiani e di uno di nazionalità tunisina coinvolti a vario titolo nello Spaccio di eroina nella provincia di Pordenone. Altre due persone sono indagate in stato di libertà. L’operazione, condotta su delega della Procura, trae origine da un arresto, avvenuto lo scorso anno a Pordenone per Spaccio, di una giovane coppia che smerciava nel proprio appartamento droga a persone dell’hinterland, fra cui anche minorenni. Le Fiamme Gialle, sulla base di successivi approfondimenti investigativi, hanno scoperto una rete di Spaccio estesa nella provincia riconducibile a quattro persone (due residenti a Pordenone e due a Cordenons), ... Leggi su udine20

autocostruttore : Stroncato traffico di eroina sull'asse Mestre-Pordenone. A gestire oltre 500 episodi di spaccio e la commercializza… - fontanabuona : Chiavari, 36enne denunciato per spaccio di eroina e lesioni a pubblico ufficiale - lucainge_tweet : Chiavari, 36enne denunciato per spaccio di eroina e lesioni a pubblico ufficiale - tigullio_tweet : Chiavari, 36enne denunciato per spaccio di eroina e lesioni a pubblico ufficiale - Teleradiopace : Chiavari, 36enne denunciato per spaccio di eroina e lesioni a pubblico ufficiale -