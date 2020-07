Serie B, Livorno-Crotone: dove vedere la partita in Tv e streaming (Di venerdì 24 luglio 2020) Livorno-Crotone è una sfida tra due formazioni che sono state protagoniste di una stagione agli antipodi. I toscani, infatti, sono ormai certi della retrocessione in Serie C, ma vogliono provare a fare il possibile per onorare al meglio il campionato; i calabresi, invece, puntano in maniera decisa alla promozione in Serie A, che potrebbe arrivare … L'articolo Serie B, Livorno-Crotone: dove vedere la partita in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

