Serie B, Cremonese-Spezia: dove vedere il match in Tv e streaming (Di venerdì 24 luglio 2020) Cremonese e Spezia sono in lotta per obiettivi diversi, ma in questa fase nessuna può permettersi di sbagliare. I lombardi, infatti, sono in corsa per la salvezza e sono in piena forma grazie a cinque risultati utili consecutivi. I liguri, invece, puntano a un piazzamento migliore in vista dei playoff, anche se non sono in … L'articolo Serie B, Cremonese-Spezia: dove vedere il match in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

