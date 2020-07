Serie A, Milan-Atalanta 1-1: Zapata risponde a Calhanoglu (Di sabato 25 luglio 2020) Serie A, i risultati di venerdì 24 luglio 2020: Milan-Atalanta termina in pareggio. MilanO – Serie A, i risultati di venerdì 24 luglio 2020. La trentaseiesima giornata è aperta dal pareggio tra Milan e Atalanta. Un punto che serve a poco ad entrambe le compagini. Serie A, i risultati di venerdì 24 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di venerdì 24 luglio 2020, valide per la trentaseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Milan-Atalanta 1-1 Milan-Atalanta 1-1 Marcatori: 14′ Calhanoglu (M), 34′ Zapata D. ... Leggi su newsmondo

