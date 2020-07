Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Massa per Genoa-Inter (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Associazione Italiana arbitri, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto le designazioni arbitrali, in vista delle gare di domani, sabato 25 luglio 2020. Ecco di seguito l’elenco completo: Brescia–Parma Sabato: Maggioni Paganessi – Vono IV: Abbattista VAR: Orsato AVAR: Tolfo Genoa–Inter: Massa Preti – Manganelli IV: Giua VAR: Irrati AVAR: Liberti Napoli–Sassuolo: Aureliano Bottegoni – Bresmes IV: Pezzuto VAR: Nasca AVAR: Longo L'articolo Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Massa per Genoa-Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySport : Juventus, Paratici: 'Tutti raggiungono gli obiettivi, ma lo scudetto lo vinciamo solo noi' - Gazzetta_it : La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - clikservernet : Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Massa per Genoa-Inter - Noovyis : (Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Massa per Genoa-Inter) Playhitmusic - - caterinacorda1 : RT @FabrizioDalCol: Ecco come fanno a mungere gli stati membri. Poi ci sono una serie di coglioni incapaci su tutto, che credono di arrivar… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Immobile a caccia di record in Serie A (tra gli italiani). Nel mirino Toni e i 31 gol viola del 2005-06 fiorentina.it Cloni Airpods Pro di Honor, Portatili Lenovo, Monitor MSI e smartphone in TOP offerte

Ultimo giorno della settimana e nuove ed interessanti offerte sono arrivate su Amazon e nei principali e-commerce. Oggi in particolare abbiamo selezionato una serie di portatili Lenovo, tutti molto in ...

Il Napoli punta forte su Boga: prima offerta al Sassuolo, rifiutata

Il Napoli fa sul serio per Jeremie Boga: l'esterno del Sassuolo è l'obiettivo numero uno della società azzurra per la prossima stagione. L'ivoriano è stato accostato a diversi grandi club, in Italia e ...

Ultimo giorno della settimana e nuove ed interessanti offerte sono arrivate su Amazon e nei principali e-commerce. Oggi in particolare abbiamo selezionato una serie di portatili Lenovo, tutti molto in ...Il Napoli fa sul serio per Jeremie Boga: l'esterno del Sassuolo è l'obiettivo numero uno della società azzurra per la prossima stagione. L'ivoriano è stato accostato a diversi grandi club, in Italia e ...