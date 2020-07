Senua's Saga: Hellblade II in un video dietro le quinte che svela l'ambientazione del gioco (Di venerdì 24 luglio 2020) Senua's Saga: Hellblade II ha ricevuto un nuovo video dietro le quinte dove Ninja Theory illustra in dettaglio dove si svolgerà il prossimo capitolo della serie.Trasmesso in streaming attraverso il canale YouTube ufficiale di Ninja Theory il 23 luglio, il video rivela che Hellblade II sarà ambientato in Islanda. L'idea del cambio di ambientazione è nata da un viaggio del fondatore di Ninja Theory, Tameem Antoniades, dopo l'uscita del primo gioco."Sono stato colpito dalla bellezza del luogo, ed è allora che mi sono venuti in mente i primi pensieri per fare un sequel", ha detto Antoniades.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Asgard_Hydra : Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda, nuovo video diario - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda come spiega il team di sviluppo in un video diario. - FPPodcast : Lei è sempre più meravigliosa, lui è sempre più il Morgan dei videogiochi [The Dreadnought Diaries 2 | Iceland (Sen… - MCatzola : RT @GamesPaladinsIT: Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda come spiega il team di sviluppo in un video diario. - GamesPaladinsIT : Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda come spiega il team di sviluppo in un video diario.… -

Ultime Notizie dalla rete : Senua Saga Senua’s Saga: Hellblade II svela la sua ambientazione con un video Spaziogames.it Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda, nuovo video diario 0

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda, e Ninja Theory ha realizzato un video diario per presentare questo affascinante scenario dal vivo. Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Is ...

Videogiochi: da Halo Infinite a Fable, tutte le novità in arrivo su Xbox Series X

Microsoft aveva promesso un evento ricco di giochi, e così è stato: nell'arco di un'ora del suo Xbox Games Showcase, la casa di Redmond ha svelato più di venti giochi che arriveranno su Xbox Series X ...

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda, e Ninja Theory ha realizzato un video diario per presentare questo affascinante scenario dal vivo. Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Is ...Microsoft aveva promesso un evento ricco di giochi, e così è stato: nell'arco di un'ora del suo Xbox Games Showcase, la casa di Redmond ha svelato più di venti giochi che arriveranno su Xbox Series X ...