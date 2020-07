Nintendo vuole espandersi oltre il settore dei videogiochi (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo il suo report annuale, Nintendo potrebbe espandere le sue IP al di fuori del settore dei videogiochi.Nintendo ha recentemente pubblicato il suo report per l'anno fiscale che termina a marzo 2020, che include una serie di dettagli sui piani del publisher per il futuro. oltre a dimostrare che i suoi director sono pagati in modo significativamente inferiore rispetto ai dirigenti statunitensi, il report sembra confermare che Nintendo è interessata a perseguire progetti non legati ai videogiochi con le sue IP.Una sezione del report descrive l'instabilità attuale del settore dei videogiochi, prima di discutere brevemente della possibilità di offrire esperienze Nintendo a un pubblico più ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Nintendo oltre i videogiochi. - blitziso_dark : RT @PokeMillennium: Nintendo vuole espandere il suo mercato mobile #PokemonMillennium #Nintendo #mobile #smartphone Articolo di @blitziso_d… - GamingTalker : Nintendo vuole espandersi anche al di fuori dei videogiochi? - MatteoPerini5 : RT @PokeMillennium: Nintendo vuole espandere il suo mercato mobile #PokemonMillennium #Nintendo #mobile #smartphone Articolo di @blitziso_d… - PokeMillennium : Nintendo vuole espandere il suo mercato mobile #PokemonMillennium #Nintendo #mobile #smartphone Articolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo vuole Nintendo vuole espandere il suo mercato mobile Pokémon Millennium 10 imperdibili gadget per i fan di Super Mario

Un omino dal grosso naso e folti baffi neri, vestito di rosso e blu, che spacca con i pugni blocchi di mattoni, raccoglie monete e salta in testa a tartarughe per salvare una principessa, il tutto sfr ...

Asus vuole evolvere il gaming mobile col Rog Phone 3 e una nuova gamma di periferiche 0

Asus vuole evolvere al massimo l'esperienza del gaming mobile col Rog Phone 3 e una nuova gamma di periferiche pensate per i videogiocatori più esigenti. NOTIZIA di Luca Forte — 23/07/2020 Asus vuole ...

Un omino dal grosso naso e folti baffi neri, vestito di rosso e blu, che spacca con i pugni blocchi di mattoni, raccoglie monete e salta in testa a tartarughe per salvare una principessa, il tutto sfr ...Asus vuole evolvere al massimo l'esperienza del gaming mobile col Rog Phone 3 e una nuova gamma di periferiche pensate per i videogiocatori più esigenti. NOTIZIA di Luca Forte — 23/07/2020 Asus vuole ...