MotoGp, Dovizioso senza peli sulla lingua: “non siamo ancora abbastanza veloci, inutile raccontarci balle” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il podio ottenuto domenica scorsa non ha ingannato Andrea Dovizioso e la Ducati, convinti come si debba ancora migliorare molto prima di lottare ad armi pari per le vittorie. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota forlivese ha compiuto uno step successivo quest’oggi rispetto a una settimana fa ma ancora non è contento di alcune situazioni, come spiegato ai microfoni di Sky Sport: “pomeriggio con questo caldo si fa fatica a migliorare il tempo, dunque ci concentriamo sul passo. Le alte temperature ti fanno andare più piano, dunque non c’è motivo di tentare il time-attack. Sono contento perché abbiamo intrapreso la strada giusta, il feeling è migliorato abbastanza in frenata e inserimento, ma non riesco ancora a chiudere la curva come dico io. ... Leggi su sportfair

