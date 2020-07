Milan-Atalanta: i diffidati rossoneri in vista della Sampdoria (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Milan si appresta ad affrontare l’Atalanta, in un match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2019/2020. Il club rossonero dovrà prestare particolare attenzione per quanto concerne la situazione dei diffidati, i quali rischierebbero, con un’ammonizione, di saltare la sfida successiva contro la Sampdoria. La lista nera di casa Milan è composta dai nomi di Kjaer, Musacchio, Rebic, Romagnoli e Laxalt. Sfida piuttosto delicata dunque a San Siro, con il tecnico Pioli che rischia di dover fare a meno di numerose pedine importanti causa squalifica. Leggi su sportface

acmilan : ?? Le migliori firme rossonere in #MilanAtalanta ?? 5 masterpieces against Atalanta at San Siro ? Scegli il tuo gol… - Atalanta_BC : #MilanAtalanta, i nostri convocati! ?? Here are your Nerazzurri to face Milan! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - Calciodiretta24 : Donnarumma para un rigore, si resta sull'1-0 - giulypalermo : Io e papà stiamo guardando Milan - Atalanta e al fallo da rigore di Biglia fa “che si fotta lui e tutta l’Argentina” ?????????? AHAHAHAHAHA - henriolama : Il Milan sta facendo tutto da solo: fa gol, regala rigori e li para...per ora Atalanta inesistente #MilanAtalanta -