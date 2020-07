Mike Tyson vs Roy Jones il 12 settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) Mike Tyson combatterà il 12 settembre. Adesso c'è la data, dopo aver annunciato lo scorso aprile il come-back sul ring (per beneficenza). L'avversario è un altro ex campione del mondo, Roy Jones jr. I due pugili si affronteranno a Los Angeles, in California, dove il match-esibizione sulla distanza delle 8 riprese potrà aver luogo sotto l'egida della Commissione atletica dello stato californiano. Tyson si è lungamente allenato nelle settimane del lockdown col trainer Rafael Cordeiro: qualche video delle sue sessioni è stato diffuso palesando l'intatta potenza esplosiva delle sue combinazioni a 15 anni di distanza dall'ultimo combattimento, perso al sesto round contro Kevin McBride, la sola sesta sconfitta nei 58 match in carriera di Mike ... Leggi su gqitalia

