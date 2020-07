Mel Gibson ad aprile è stato ricoverato una settimana per via del coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) Lo scorso aprile Mel Gibson è stato ricoverato una settimana a Los Angeles dopo aver contratto il coronavirus, da cui si sarebbe ripreso alla perfezione. Lo scorso aprile Mel Gibson è stato ricoverato una settimana in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Il divo sessataquattrenne si sarebbe ripreso perfettamente dalla malattia secondo il suo portavoce. "Mel Gibson è stato testato positivo ad aprile e ha trascorso una settimana in ospedale. Lì è stato trattato con il Remdesivir ed è stato testato negativo ... Leggi su movieplayer

