Mbappè ko | Gasperini a Sky | Non vogliamo vincere per le disgrazie altrui

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo il pari con il Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto dichiarato: “Il risultato è giusto, avremmo potuto vincere per le ...

Atalanta, Gasp: "Mbappé ko? Mi spiace, spero non sia grave"

Solo una punta di rammarico, ma anche la soddisfazione di aver fatto una buona partita anche a San Siro contro il Milan. Gian Piero Gasperini si prende il pareggio del Meazza e comincia il suo lungo a ...

