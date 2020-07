“Ma fa la pipì…” Andrea Delogu imbarazzata a La Vita in Diretta Estate (Di venerdì 24 luglio 2020) Divertente fuori onda a La Vita in Diretta Estate, condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi. In collegamento con Sandra Milo e la figlia Debora, inviate speciali a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, la conduttrice si è accorta di un cane intento a fare i bisogni proprio dietro le due signore. “Ma fa la pipì…” Andrea Delogu imbarazzata a La Vita in Diretta In collegamento dalla provincia di Isernia, Sandra Milo e la figlia Debora sono state le protagoniste inconsapevoli di un episodio divertente. Le due donne, ribattezzate ‘Occhi di gatto’, si trovavano a San Pietro Avellana per far conoscere i prodotti tipici del territorio. In particolare, questo suggestivo ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : “Ma pipì…” Libia, la campagna aerea di Haftar contro Sarraj è un bluff? Difesa e Sicurezza