L’Italia del vino all’asta: 1.142 i lotti di vigneti “battuti” nel 2019 (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Rinascimento del vino segna il passo ed è corsa, Piemonte escluso, alle vendite all’asta dell’Italia dei vigneti. Sono 1.142 i lotti di vigneti finiti all’asta nel 2019. Rappresentano oltre 250 milioni di euro di valore di base d’asta e comprendono vere e proprie eccellenze italiane. Otre il 40% delle pregiate uve all’asta si concentra in Toscana, dove il prezzo dei vigneti finiti in esecuzione è di oltre 100 milioni di euro, ma il cui valore è almeno il doppio. L’analisi è del centro studi AstaSy Analytics di NPLs RE Solutions attraverso “Auction System”, che elabora dati aggiornati in merito alle esecuzioni immobiliari. “Solo poche terre sono state escluse dalla crisi. – sottolinea Mirko ... Leggi su winemag

marcoconterio : ?? ?? Secondo quanto riportato da Radio Rai, il padre di Lionel #Messi sarà in estate a Milano per trattare il passag… - AlessiaMorani : Ascoltando l’intervento del capogruppo della #Lega non so dire se è più imbarazzante il fatto che non abbia capito… - nzingaretti : Continuo a pensare che per l’Italia l’utilizzo del #MES sia positivo e utile. Il Governo dovrà presto assumere una… - paola24711898 : @Radio1Rai @forza_italia @msgelmini @radioanchio Si votano programmi non parole. Non avete capito che la direzione… - mirkotwitta : RT @kisskissnapoli: +++ #Koulibaly: “#Osimhen? L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a #Napoli pu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia del Covid, in Italia persi in tre mesi 500mila posti di lavoro Quotidianodiragusa.it