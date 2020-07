Lega B, reso noto il programma dell’ultima giornata di campionato (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Lega B ha reso noto il programma della diciannovesima giornata di ritorno, quella che chiuderà il campionato. Tutte le partite si giocheranno venerdì 31 luglio alle ore 21. Il Benevento, in quella circostanza, farà visita all’Ascoli al Cino e Lillo Del Duca. Di seguito il dettaglio della giornata: Ascoli-Benevento Chievo-Pescara Cosenza-Juve Stabia Cremonese-Pordenone Frosinone-Pisa Livorno-Empoli Salernitana-Spezia Trapani-Crotone Venezia-Perugia Entella-Cittadella L'articolo Lega B, reso noto il programma dell’ultima giornata di campionato proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

SpartacusAlban1 : @discutiamo @politcsistuff @La_manina__ E ti sei reso conto che due partiti di estrema destra come Lega e FdI, alle… - Imbruttito2 : Santi del 24 luglio: Santa Cristina da Bolsena (Martire). Sant'Ursicino (Vescovo), Santi Magi d’Oriente (Adoratori… - SergioDilingua : @romeoagresti Invece di dare la colpa a stanchezza/rigori/post lookdown dovrebbe farsi un bagno d’umiltà e chiedere… - internato1960 : RT @nonleggerlo: Devo stilare l'elenco di portieri scosciuti/panchinari/di bassa lega che l'#Inter ha reso #Neuer per una sera, una in una… - betta941 : RT @nonleggerlo: Devo stilare l'elenco di portieri scosciuti/panchinari/di bassa lega che l'#Inter ha reso #Neuer per una sera, una in una… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega reso Lega B, reso noto il programma dell'ultima giornata di campionato anteprima24.it Si litigava per le mascherine anche durante l’influenza spagnola

Venne modificata e resa obbligatoria solo per gli autisti ... vennero organizzate le prime proteste della Lega anti-mascherine, la Anti-Mask League, che chiedeva la fine immediata dell’obbligo di ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 24 luglio: 252 casi, 5 decessi e 350 guariti

Sono 53 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia di cui 19 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici. Mentre non si sono registrati decessi in tutta la regione nelle ultime 24 ore. I ...

