Le imprese di Cuneo sono pessimiste: il 42% ricorrerà alla cassa integrazione in autunno (Di venerdì 24 luglio 2020) Cuneo «I costi del Covid saranno altissimi anche in provincia di Cuneo, aggravati dall'incertezza di un ritorno dell'emergenza sanitaria nei prossimi mesi. L'autunno sarà complicato da un punto di ... Leggi su gazzettadalba

Ispezionate 40 aziende e controllati oltre 250 lavoratori; a fronte di un generalizzato rispetto per le norme sono state riscontrate irregolarità: 13 braccianti sono risultati privi di regolare contra ...E’ stato pubblicato l’ultimo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, che evidenzia come in Piemonte le denunce di infortunio sul lavoro da nuovo Coronavirus sono state 7.593 nel ...