Koulibaly: “Sarebbe bello restare a vita qui, ma non voglio illudere nessuno” (Di venerdì 24 luglio 2020) Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club. Non ho commesso fallo da rigore su Kulusevski, infatti ho chiesto all’arbitro di andare a rivedere l’azione al Var. Ho sentito Osimhen, mi ha chiesto del razzismo in Italia e gli ho detto che a Napoli può stare tranquillo: i tifosi azzurri sono fantastici e deve pensare positivo. Ha ragione Gattuso, a volte ci manca la mentalità ma con lui miglioreremo anche sotto quest’aspetto. Sarebbe bello restare a vita qui, ma non voglio illudere nessuno. Sarebbe speciale vincere qui, per lo scudetto vedremo l’anno prossimo Sono nel progetto, a fine stagione avrò un confronto con la dirigenza. Ora sono concentrato sul campo al ... Leggi su ilnapolista

