Il Crotone è in Serie A: secondo posto sicuro grazie allo 0-0 dello Spezia (Di venerdì 24 luglio 2020) Il campionato di Serie B ha espresso un altro verdetto importante, dopo il Benevento è già matematica la promozione della seconda classificata: si tratta del Crotone, sicuro di approdare in Serie A per la seconda volta nella sua storia grazie al successo di oggi sul Livorno e al pareggio a reti inviolate tra Cremonese e Spezia. AS Livorno v FC Crotone - Serie B A questo punto il secondo posto è sicuro, così come l'approdo nella massima Serie degli uomini di Stroppa, trascinati oggi dalla... Leggi su 90min

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B Il Crotone torna in Serie A dopo due anni Decisivo il pareggio tra lo Spezia e la Cremonese… - DAZN_IT : Il Crotone torna in Serie A dopo 2 anni ?? Simy e compagni possono iniziare a festeggiare ?? #SerieBKT #DAZN - Gazzetta_it : Gol! Livorno - Crotone 1-1, rete di Zanellato N. (CRO) - MarioFi00560885 : @tuttonapoli Complimenti vivissimi al Crotone per la promozione in Serie A. E sono 3 le squadre del Sud. - carloal14832309 : RT @DAZN_IT: Il Crotone torna in Serie A dopo 2 anni ?? Simy e compagni possono iniziare a festeggiare ?? #SerieBKT #DAZN -