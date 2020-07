Highlights e gol Salernitana-Empoli 2-4, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Salernitana-Empoli 2-4, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie B 2019/2020. Allo stadio Arechi, i padroni di casa passano in vantaggio al 24′ grazie a Gondo, che viene servito da Akpa Akpro e supera Brignoli con un pallonetto, prima di ribadire in rete. Il pareggio dei toscani arriva dopo appena 4′ grazie ad una prodezza di Bajrami, che lascia partire uno splendido destro dalla distanza che non lascia scampo a Micai. Al 40′ Bajrami trova la doppietta personale con un tiro dalla distanza, complice una papera del portiere. Dopo appena 3′ l’Empoli cala il tris con Ciciretti, autore di uno splendido calcio di punizione. Nella ripresa, i campani accorciano le distanze su ... Leggi su sportface

