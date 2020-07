Formula 1: Kimi Raikkonen deluso da Alfa Romeo (Di venerdì 24 luglio 2020) Kimi Raikkonen è deluso da Alfa Romeo e si è lamentato della sua tremenda prestazione nel Gran Premio di Ungheria. L’esperto pilota finlandese, giunto probabilmente alla sua ultima stagione in Formula 1, ha esortato la sua squadra a fare meglio. Già alle prese con un’auto che nelle prime due gare della stagione di Formula 1 2020 non aveva dimostrato di essere molto competitiva, Raikkonen ha visto le sue fortune prendere un ulteriore colpo di grazia lo scorso fine settimana. Kimi Raikkonen deluso e preoccupato dalla sua Alfa Romeo Kimi Raikkonen ha detto che la gara in Ungheria è stata un disastro ... Leggi su notizieora

