Figc, Sibilia: "Barça-Napoli? Molto dipenderà dai contagi. Stadi aperti? Un 20% può entrare..." (Di venerdì 24 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Cosimo Sibilia, vice presidente Figc, che ha toccato vari temi legati anche al Napoli di Gattuso: “Abbiamo già stabilito che per la LND si inizierà il 27 settembre, g ... Leggi su tuttonapoli

“Lippi? Non ne sono al corrente, ho soltanto letto. Non vuole essere un modo di sfuggire alla domanda: quando conoscerò le questioni riguardo l'incontro, potrò dire di più. Mancini è l’allenatore che ...Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il vide presidente della Figc Cosimo Sibilia ha parlato dell’ipotesi circolata negli ultimi giorni di un ritorno di Marcello Lippi in Nazionale nei panni di ...