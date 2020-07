F1, ritorna il GP di Imola: appuntamento per il 1° novembre (Di venerdì 24 luglio 2020) Manca soltanto l’ufficialità ma la Formula 1 tornerà a correre il GP di Imola. Il weekend prescelto è quello del 1° novembre: oggi conferenza stampa 3 Gran Premi di Formula 1 in Italia. Nella stagione anomala, il Circus delle 4 ruote sbarcherà a Monza ed al Mugello ma da oggi si aggiungerà anche il GP di Imola. Infatti, è atteso nel pomeriggio odierno l’annuncio ufficiale del ritorno sul circuito del Santero. appuntamento fissato per il 1° novembre prossimo. Si tratta di un ritorno a distanza di 14 anni dall’ultima volta: Imola è stato il circuito in cui si consumò la tragedia di Ayrton Senna il 1° Maggio 1994 (nello stesso weekend morì anche l’austriaco Roland Ratzenberger). ... Leggi su zon

ROMA - L'Italia avrà tre Gran Premi nel Mondiale 2020. Dopo quello di Monza e quello del Mugello, la Formula 1 riabbraccia anche il circuito "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, dove il Circus manca dal 20 ...

Calendario Mondiale F1 2020: tre gare in Italia! 13 Gran Premi: si corre a Monza, Mugello e Imola. Date e programma

Il calendario del Mondiale F1 2020 si è arricchito di tre nuovi appuntamenti. Liberty Media ha infatti raggiunto l’accordo per organizzare tre gare aggiuntive in questa tormentata stagione: GP d’Eifel ...

