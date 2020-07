Corpo Forestale accorpato nei Carabinieri: la riforma di Renzi bocciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Di venerdì 24 luglio 2020) La Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato l’Italia sulla riforma del Corpo Forestale, fortemente voluta da Matteo Renzi, quando era premier Leggi su firenzepost

FirenzePost : Corpo Forestale accorpato nei Carabinieri: la riforma di Renzi bocciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - LuigiAssecasa : RT @ilfattoblog: CORPO FORESTALE 'Bloccata la legge-pasticcio: sarà interessante vedere cosa diranno le parti coinvolte...' [LEGGI] #24Lugl… - melo_1970 : RT @ilfattoblog: CORPO FORESTALE 'Bloccata la legge-pasticcio: sarà interessante vedere cosa diranno le parti coinvolte...' [LEGGI] #24Lugl… - luchi50135 : RT @ilfattoblog: CORPO FORESTALE 'Bloccata la legge-pasticcio: sarà interessante vedere cosa diranno le parti coinvolte...' [LEGGI] #24Lugl… -

Ultime Notizie dalla rete : Corpo Forestale

Il Fatto Quotidiano

ROMA – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato l’Italia sulla riforma del Corpo forestale, fortemente voluta dal rottamatore Matteo Renzi, quando era premier. Nello specifico, il decreto l ...Ancora una giornata infernale per la Sardegna sul fronte incendi. Oggi Corpo forestale, vigili del fuoco, volontari e operatori di Forestas sono stati impegnati su 18 roghi. In due casi In data ...