Citofonare Mes (Di venerdì 24 luglio 2020) È sbagliato dire che sul Mes sia in corso una battaglia ideologica. È uno scontro politico, ma non c’è alcuna ideologia dietro. C’è piuttosto un’opposizione preconcetta, che non è ideologica, perché è inconsistente e incoerente. Cioè basata su argomentazioni senza fondamento e tra di loro contraddit Leggi su ilfoglio

ninabecks1 : RT @ilfoglio_it: L’opposizione al Mes non è ideologica, ormai è ottusa - ilfoglio_it : L’opposizione al Mes non è ideologica, ormai è ottusa - AkaBob_Parr : Han promesso miliardi per affrontare la pandemia, sconfitto il #lockdown, vinto in Europa, azzerato la fame nel mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Citofonare Mes Citofonare Mes Il Foglio Citofonare Mes

È sbagliato dire che sul Mes sia in corso una battaglia ideologica. È uno scontro politico, ma non c’è alcuna ideologia dietro. C’è piuttosto un’opposizione preconcetta, che non è ideologica, perché è ...

Il centrodestra e il doppio forno del Cav. Umori e malumori in vista delle regionali

Mentre FdI e Lega lavorano sui candidati territoriali con buone chanches di vittoria, il dibattito sulle avances di Prodi al Cavaliere rischia di diventare elemento destabilizzante per la coalizione.

È sbagliato dire che sul Mes sia in corso una battaglia ideologica. È uno scontro politico, ma non c’è alcuna ideologia dietro. C’è piuttosto un’opposizione preconcetta, che non è ideologica, perché è ...Mentre FdI e Lega lavorano sui candidati territoriali con buone chanches di vittoria, il dibattito sulle avances di Prodi al Cavaliere rischia di diventare elemento destabilizzante per la coalizione.